In casa un supermarket della droga | ketamina ecstasy Mdma e biscotti alla marijuana arrestato 26enne

Nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre 2025, a Brembate di Sopra, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Bergamo hanno arrestato un 26enne durante un servizio di controllo del territorio. L'uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e droga, gestendo un vero e proprio supermarket della droga nella propria abitazione.

Nel pomeriggio di lunedi? 15 dicembre 2025, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Bergamo insieme alla Polizia Locale di Bergamo, ha arrestato un giovane a Brembate di Sopra, comune recentemente interessato da numerosi furti in abitazione. Il ragazzo, classe 1999, e? stato notato dagli operatori mentre usciva in modo frettoloso da una palazzina e si allontanava in bicicletta verso il centro del paese. Il suo atteggiamento ha insospettito le pattuglie, che hanno deciso di sottoporlo a controllo. Determinante si e? rivelato l'intervento dell'unita? cinofila della Polizia Locale: il cane infatti ha segnalato immediatamente la presenza di sostanze stupefacenti.

Ketamina, oppio, allucinogeni: 26enne in manette. In casa aveva un bazar della droga - Il giovane è stato fermato ieri nel piazzale della stazione di Sesto Calende dai carabinieri. varesenoi.it

