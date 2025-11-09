Colleferro Nel weekend controlli straordinari dei Carabinieri 36enne di Valmontone arrestato per droga 26enne in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell’ambito di un più ampio dispositivo areale di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Nel weekend controlli straordinari dei Carabinieri. 36enne di Valmontone arrestato per droga. 26enne in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Altre letture consigliate

Lo scorso weekend sono stato a #Colleferro con gli amici del Gruppo Territoriale Roma Sud - Valle del Sacco per un incontro molto partecipato dedicato all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Un momento di confronto vivo tra cittadini, attivisti e rappresent - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari della forze dell’ordine nel weekend di Halloween e Ognissanti - In occasione delle giornate del 31 ottobre e 1° novembre, in concomitanza con le celebrazioni di Halloween e la festività di Ognissanti e del decorso fine settimana, sono stati predisposti e svolti se ... Come scrive ravennawebtv.it

Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza - Prato, 4 agosto 2025 – Alcuni grammi di droga sequestrati e quasi cinquanta persone identificate. Segnala lanazione.it

Giro di vite in centro, controlli straordinari. Spaccio e aggressioni: scatta il Daspo - Come ribadito nell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, oltre al lavoro delle Volanti, ... Scrive lanazione.it