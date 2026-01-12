Dopo 423 giorni di detenzione in Argentina, Alberto Trentini, cooperante veneziano di 46 anni, è stato finalmente liberato insieme all’imprenditore torinese Mario Burlò. Le loro famiglie in Italia attendono con speranza il momento di riabbracciarli, segnando un importante passo verso la fine di un lungo periodo di incertezza. Questa vicenda riporta l’attenzione sulla situazione di coloro che si trovano lontani dai propri affetti, desiderosi di tornare a casa.

Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in Argentina da 423 giorni è stato liberato insieme all'imprenditore torinese Mario Burlò.

E ora le famiglie non vedono l'ora di riabbracciarli in Italia

