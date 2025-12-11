Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri superano il Pafos e ora vedono i playoff le parole di Spalletti dopo il match

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha conquistato una vittoria importante contro il Pafos, avvicinandosi ai playoff. Dopo il match, le parole di Spalletti hanno fatto il punto sulla prestazione e le prospettive future. Segui in tempo reale tutte le ultime notizie sulla squadra bianconera, aggiornamenti e commenti direttamente dalla redazione di JuventusNews24.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 10 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live i bianconeri superano il pafos e ora vedono i playoff le parole di spalletti dopo il match

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri superano il Pafos e ora vedono i playoff, le parole di Spalletti dopo il match

ultimissime juve live bianconeriGol di Weston McKennie (Juventus) - Pafos: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it

ultimissime juve live bianconeriDIRETTA/ Juventus Pafos (risultato finale 2-0): bianconeri ok nel secondo tempo! (10 dicembre 2025) - Diretta Juventus Pafos streaming video tv: per i bianconeri è imperativo vincere per continuare a inseguire i playoff di Champions League. Riporta ilsussidiario.net