È nato il Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche

Il 30 dicembre, presso i locali dell’Anpi di Chiaravalle, si è svolta la riunione di fondazione del “Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche”. L’iniziativa mira a promuovere e condividere attività e iniziative legate alla memoria storica nella regione, favorendo un dialogo tra le diverse associazioni coinvolte. Questo nuovo organismo si propone di rafforzare il ruolo della memoria collettiva e di valorizzare il patrimonio storico delle Marche.

