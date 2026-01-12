È nato il Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche

Da anconatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 dicembre, presso i locali dell’Anpi di Chiaravalle, si è svolta la riunione di fondazione del “Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche”. L’iniziativa mira a promuovere e condividere attività e iniziative legate alla memoria storica nella regione, favorendo un dialogo tra le diverse associazioni coinvolte. Questo nuovo organismo si propone di rafforzare il ruolo della memoria collettiva e di valorizzare il patrimonio storico delle Marche.

CHIARAVALLE – Il 30 dicembre scorso si è tenuta all’interno dei locali dell’Anpi di Chiaravalle la riunione fondativa del “Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche”.Ne fanno parte l’Aicvas (Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna), la già citata Anpi. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuova vita per l’ex Stecca Nefetti: ora è Casa delle Associazioni in memoria di Gabriele Nuzzolo

Leggi anche: Calabria, museo per Steven Tyler mai nato: indagini su fondi pubblici e memoria delle radici popolari

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Treviso: nasce Coordinamento associazioni - Si è costituito in questi giorni, su iniziativa del Centro di servizio per il volontariato e della Consulta provinciale, il Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso. vita.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.