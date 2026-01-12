È nato il Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche
Il 30 dicembre, presso i locali dell’Anpi di Chiaravalle, si è svolta la riunione di fondazione del “Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche”. L’iniziativa mira a promuovere e condividere attività e iniziative legate alla memoria storica nella regione, favorendo un dialogo tra le diverse associazioni coinvolte. Questo nuovo organismo si propone di rafforzare il ruolo della memoria collettiva e di valorizzare il patrimonio storico delle Marche.
CHIARAVALLE – Il 30 dicembre scorso si è tenuta all'interno dei locali dell'Anpi di Chiaravalle la riunione fondativa del "Coordinamento delle Associazioni della Memoria delle Marche".Ne fanno parte l'Aicvas (Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna), la già citata Anpi.
