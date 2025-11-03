Calabria museo per Steven Tyler mai nato | indagini su fondi pubblici e memoria delle radici popolari

Il progetto del museo dedicato al frontman degli Aerosmith, simbolo di un legame con la classe operaia migrante, finisce sotto inchiesta Doveva essere un luogo di memoria, un ponte tra la Calabria delle radici e l’America del sogno. Invece il museo dedicato a Steven Tyler, voce degli Aerosmit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Scopri altri approfondimenti

Steven #Tyler contro il “Borgo dei Nonni”, in Calabria. Il frontman degli #Aerosmith denuncia: “Il museo della musica mai realizzato”. I Carabinieri scoprono un giro di corruzione e truffe: quindici gli indagati. #Tg1 Claudia Antinoro - facebook.com Vai su Facebook

Truffa in Calabria sul museo a Steven Tyler, lui li diffida - "Se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno non deve portare il mio nome". Si legge su ansa.it

Calabria, museo del rock mai nato: Tyler denuncia tutti. Tra gli indagati anche due ex sindaci - Una diffida del frontman degli Aerosmith è all’origine dell’indagine che ha scoperchiato truffe, appalti truccati e episodi di corruzione e concussione nel piccolo borgo calabrese ... Si legge su citynow.it

Steven Tyler denuncia il borgo dei suoi nonni: il museo del rock diventa un caso di truffe e appalti falsi in Calabria - Doveva essere il museo del rock dedicato a Steven Tyler, un progetto da sogno per Cotronei, piccolo borgo del crotonese da cui partì il nonno della star degli Aerosmith. Si legge su msn.com