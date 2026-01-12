E’ morto l’ex allenatore Rolland Courbis in Francia era un mito Fu lui a chiamare Zidane Zizou

È scomparso Rolland Courbis, ex allenatore e figura di rilievo nel calcio francese, morto all’età di 72 anni. Con una carriera ricca di successi, ha conquistato tre campionati francesi e allenato diverse squadre di alto livello. Poco conosciuto in Italia, è ricordato anche per aver chiamato Zidane “Zizou”. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel calcio transalpino.

E' morto Rolland Courbis, aveva 72 anni. Poco conosciuto in Italia, in Francia era una figura di spicco: vincitore di tre campionati francesi (con il Marsiglia nel 1972 e con il Monaco nel 1978 e nel 1982), poi allenatore con il Tolone, il Tolosa, il Bordeaux, l'Olympique Marsiglia e il Montpellier Hérault. Infine commentatore in tv. È lui, tra le molte altre cose, il motivo per cui chiamiamo Zinedine Zidane "Zizou". Lo racconta Le Parisien. Nel corso della sua carriera, Rolland Courbis ha allenato molti giocatori eccezionali. Ma ha lasciato un segno indelebile sul più leggendario di tutti. Sul set del programma "On a du nuovo" sul canale Novo 19, l'ex allenatore ha spiegato l'origine del soprannome, con il suo caratteristico umorismo, la sua voce e le sue espressioni immediatamente riconoscibili.

