Zidane diventerà l’allenatore della Francia dopo il Mondiale 2026 | Romano

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla possibile futura carriera di Zinedine Zidane, anticipando che potrebbe diventare l’allenatore della nazionale francese dopo il Mondiale 2026. Tuttavia, al momento, non ci sono trattative concrete per la sua sostituzione di Xabi Alonso al Real Madrid, nonostante alcune apparizioni recenti al Bernabéu.

Fabrizio Romano, su Youtube, ha fatto il punto sulla situazione di Zidane al Real Madrid, chiarendo che, nonostante la sua presenza al Bernabéu per la partita con il Manchester City, non ci sono conversazioni concrete per sostituire Xabi. L’ex tecnico francese rimane legato alla federazione francese per il post-Mondiale 2026. Le parole di Romano su Zidane. «Zidane ha un ottimo rapporto con tutti al Real Madrid, con Florentino Pérez, e con tutti gli altri. Ma da quello che so, al momento non c’è nulla di concreto» «Ad oggi, ragazzi, se la situazione cambierà vi farò sapere: il calcio è molto fluido. Ilnapolista.it

