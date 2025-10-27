Zidane pronto per la panchina della Francia | scenari tempi e incastri con l’era post-Deschamps
Zinedine Zidane ha rotto gli indugi: è pronto a tornare in panchina e il traguardo è chiaro— guidare la Nazionale francese. Dopo lo stop intrapreso nel 2021, l’ex tecnico del Real Madrid guarda ai Bleus come naturale prossima tappa, nel solco di una carriera che da allenatore lo ha già visto alzare trofei pesantissimi. Il contesto: verso il dopo-2026. Il passaggio di consegne in Francia ha un orizzonte temporale credibile: l’era di Didier Deschamps —iniziata nel 2012 e impreziosita da un Mondiale e una Nations League—è attesa al capolinea dopo la Coppa del Mondo 2026. In questo scenario Zidane si propone come successore designato, forte di un profilo che unisce prestigio, carisma e capacità di gestione degli spogliatoi d’élite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
