Due novaresi trionfano al trail running invernale più importante d' Italia

Due atleti residenti in provincia di Novara, di origine italo-francese, hanno conquistato il podio al più importante evento di trail running invernale in Italia. La loro performance testimonia il talento e la dedizione nel settore, contribuendo a valorizzare il territorio novarese nel panorama sportivo nazionale. Un risultato che conferma l’eccellenza degli atleti locali in discipline sportive di resistenza e fatica.

Due italo francesi, ma residenti in provincia di Novara, trionfano al trail running invernale più importane d'Italia. Il runner Nicolas Lemoine vince la Corsa della Bora 2026, e la sua compagna, Chloé Laisné, conquista un buon secondo posto sul podio femminile. Chloé LaisnéGrande soddisfazione.

