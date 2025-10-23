Atletica - Trail running Il Piglione Trail parla russo Bazhenov precede Fontanini

Una corsa durissima. La sesta edizione del Piglione Trail, gara agonistica di trail running, ha visto la partecipazione di atleti da tutte le parti di Italia e non solo, che hanno raggiunto San Rocco in Turrite, nel Comune di Pescaglia, per disputare la gara, suddivisa in tre distanze: Ultra Piglione Trail di 55 chilometri, con 3000 metri di dislivello; Long Trail, di 36 chilometri, con 2000 metri di dislivello; e, infine, la Short Trail, di 19 chilometri, con 1100 metri di dislivello. Tutte prove per le quali servono doti altetiche non da poco. Anzi, se non siamo ai livelli del triatlon, ci siamo vicini, servono "iron man" per queste competizioni, tra le più dure e che si distinguono per le lunghe distanze, gli enormi dislivelli e le condizioni estreme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

