City Trail Graziani e Sadocchi trionfano nella 4ª edizione

Nel suggestivo viale che conduce alla Fortezza, sede di arrivo e partenza della gara, oltre 200 atleti hanno preso parte alla 4ª edizione del City Trail, iniziativa promossa dal Movimento sportivo popolare di Arezzo in collaborazione con Confesercenti, Pronto Donna, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

