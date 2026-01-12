Dopo quattro nomination a vuoto l’attore conquista il suo primo Golden Globe con Marty Supreme
Dopo quattro candidature senza successo, Timothée Chalamet ha ottenuto il suo primo Golden Globe con la performance nel film Marty Supreme, interpretando il giovane talento del ping-pong Marty Mauser. Un traguardo importante per l’attore, che conferma la sua crescita e versatilità nel panorama cinematografico internazionale.
U na serata da incorniciare per Timothée Chalamet. L’attore ha finalmente conquistato il suo primo Golden Globe grazie all’interpretazione del giovane prodigio del ping-pong Marty Mauser in Marty Supreme. Dopo quattro nomination senza vittoria – per Call Me By Your Name, Beautiful Boy, Wonka e A Complete Unknown – Chalamet ha conquistato la statuetta con il globo come Miglior attore per la categoria film musicale o commedia. In un completo nero dai bottoni argentanti firmato Chrome Hearts, l’attore è salito sul palco e ha emozionato il pubblico con un discorso pieno di amore, gratitudine e saggezza: « In passato ho lasciato questa cerimonia a mani vuote, ma sempre a testa alta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
