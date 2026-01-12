Timothée Chalamet vince il primo Golden Globe per Marty Supreme e ringrazia la compagna Kylie Jenner

Timothée Chalamet ha ottenuto il suo primo Golden Globe come miglior attore per il film Marty Supreme di Josh Safdie, dopo quattro candidature. L’attore ha ringraziato pubblicamente la compagna Kylie Jenner durante la cerimonia. La pellicola racconta la storia di Marty Mauser, un campione di ping pong, e rappresenta un importante riconoscimento nella carriera di Chalamet.

Dopo quattro candidature, il film di Josh Safdie sul campione di ping pong Marty Mauser ha fruttato a Chalamet la prima vittoria come miglior attore ai Golden Globes 2026. Lo scatenato Marty Supreme ha fruttato a Timothée Chalamet il primo Golden Globe della sua carriera come miglior attore in un musical o commedia e l'attore ha ringraziato la compagna Kylie Jenner, al suo fianco durante la cerimonia di consegna che si è tenuta poche ore fa a Los Angeles, in un discorso appassionato. Chalamet è stato candidato quattro volte in passato, per il suo ruolo rivelazione in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, per il dramma sulle dipendenze Beautiful Boy, per il divertente -Wonka e per il biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, senza mai vincere.

