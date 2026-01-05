Durante la 31ª edizione dei Critics Choice Awards, Timothée Chalamet ha ricevuto il premio come miglior attore per

T imothée Chalamet si conferma inguaribile romantico. Alla 31ª edizione dei Critics Choice Awards, l’attore ha conquistato il pubblico non solo per il suo talento, ma anche per una tenerissima dichiarazione d’amore alla fidanzata Kylie Jenner. Dopo gli outfit arancioni coordinati sul red carpet di Los Angeles, la coppia ha colto ancora una volta l’occasione dei riflettori per esprimere il forte sentimento che li lega. «Ti amo. Non sarei arrivato fin qui senza di te», così ha detto l’attore dal palco di Santa Monica, dopo aver ricevuto il premio come miglior attore per il ruolo di Marty Mauser nel dramma sportivo Marty Supreme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Premiato come miglior attore per "Marty Supreme" ai Critics Choice Awards, l’attore sorprende la fidanzata con una dolcissima dedica sul palco

