Dall’esilio ormai da oltre cinquant’anni, la voce di Farah Diba, ultima moglie dello Scià, si fa nuovamente ascoltare, offrendo un punto di riferimento per le proteste attuali in Iran. La sua testimonianza contribuisce a mantenere viva la memoria e la speranza di un cambiamento, nel contesto di un Paese in fermento.

Dall’esilio che dura ormai da quasi cinquant’anni, una voce carica di storia torna a farsi sentire per sostenere le rivolte che scuotono l’Iran. Farah Diba, l’ultima imperatrice del Paese, ha diffuso un videomessaggio diretto ai migliaia di giovani che sfidano il regime attuale. Con parole solenni, l’ex sovrana ha promesso che l’oscurità del presente lascerà il posto a un nuovo mattino, profetizzando una rinascita per la sua terra d’origine. “ Ogni notte buia si conclude con una luce splendente. La luce trionferà sull’oscurità e l’Iran risorgerà dalle sue ceneri. Che Dio vi protegga tutti “ Empress of Iran Farah Pahlavi: “Every dark night ends in bright light. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Dopo la notte, la luce”: dall’esilio, la voce di Farah Diba, ultima moglie dello Scià, accende l’Iran in rivolta

