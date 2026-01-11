Fawzia Soraya e Farah Diba le tre regine dell' ultimo scià di Persia

Fawzia, Soraya e Farah Diba sono state le tre regine dell’ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi. La loro storia si intreccia con eventi storici complessi, segnando un’epoca di trasformazioni e tensioni politiche. Questo racconto offre uno sguardo sulle figure femminili che hanno influenzato il corso della monarchia persiana e il destino di un paese in rapido cambiamento.

