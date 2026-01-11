Fawzia Soraya e Farah Diba le tre regine dell' ultimo scià di Persia
Fawzia, Soraya e Farah Diba sono state le tre regine dell’ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi. La loro storia si intreccia con eventi storici complessi, segnando un’epoca di trasformazioni e tensioni politiche. Questo racconto offre uno sguardo sulle figure femminili che hanno influenzato il corso della monarchia persiana e il destino di un paese in rapido cambiamento.
AGI - Se la storia del Novecento fosse un romanzo, uno dei capitoli più densi di fascino, potere e tragedia sarebbe certamente quello dedicato alle tre mogli di Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo Scià di Persia. Tre donne profondamente diverse, i cui volti hanno raccontato al mondo l'ascesa e la caduta di una dinastia che sognava l'Occidente mentre le sabbie della rivoluzione iniziavano a muoversi. Dal dovere dinastico al grande amore, fino alla rivoluzione culturale: ripercorriamo le vite di Fawzia, Soraya e Farah, le regine che hanno sognato il moderno Iran prima del drammatico esilio. 🔗 Leggi su Agi.it
