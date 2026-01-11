Fawzia Soraya e Farah Diba le tre regine dell' ultimo scià di Persia

Da agi.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fawzia, Soraya e Farah Diba sono state le tre regine dell’ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi. La loro storia si intreccia con eventi storici complessi, segnando un’epoca di trasformazioni e tensioni politiche. Questo racconto offre uno sguardo sulle figure femminili che hanno influenzato il corso della monarchia persiana e il destino di un paese in rapido cambiamento.

AGI - Se la storia del Novecento fosse un romanzo, uno dei capitoli più densi di fascino, potere e tragedia sarebbe certamente quello dedicato alle tre mogli di  Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo Scià di Persia. Tre donne profondamente diverse, i cui volti hanno raccontato al mondo l'ascesa e la caduta di una dinastia che sognava l'Occidente mentre le sabbie della  rivoluzione  iniziavano a muoversi. Dal  dovere dinastico  al grande amore, fino alla  rivoluzione culturale: ripercorriamo le vite di  Fawzia,  Soraya  e  Farah, le regine che hanno sognato il  moderno Iran  prima del drammatico esilio. 🔗 Leggi su Agi.it

fawzia soraya e farah diba le tre regine dell ultimo sci224 di persia

© Agi.it - Fawzia, Soraya e Farah Diba, le tre regine dell'ultimo scià di Persia

Leggi anche: Iran, le proteste: «Morte a Khamenei». Il figlio dello Scià di Persia: «Io pronto a tornare»

Leggi anche: Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Il figlio dello Scià di Persia: «Pronto a tornare»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

14 Princesse Fawzia D Bilder und Fotos - Lors du couronnement du Shah d'Iran et de Farah DIBA, de gauche à droite, une... gettyimages.de

240 Fotos und hochauflösende Bilder zu Farah Diba 1959 - Oder starten Sie eine neue Suche, um noch mehr Fotos und Bilder zu entdecken. gettyimages.de

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.