Dove va l’Iran? 46 anni dopo la caduta dello Scià la storia non si ripete in farsa

Sei interessato a capire come si è evoluta la situazione in Iran dopo la rivoluzione del 1979? Quarantasei anni dopo, il Paese attraversa ancora momenti complessi, con sfide politiche, sociali ed economiche che ne segnano il percorso. In questa analisi, approfondiremo gli eventi storici e le dinamiche attuali, offrendo uno sguardo equilibrato e accurato sulla direzione futura dell’Iran.

Il 2 gennaio 1979 l'ambasciatore italiano a Teheran, Giulio Tamagnini, annota nel suo diario: «La situazione continua a peggiorare: si spara in città ed in provincia; il razionamento della benzina è teorico, in realtà manca completamente; ogni giorno tagliano la corrente elettrica per molte ore; scarseggiano, o spariscono del tutto, vari generi alimentari; gli scioperi si sono estesi ad altri settori (posta, telefono, telex). Combino con l'Alitalia che, per il volo su Roma di domani, un Boeing 747 sostituisca il DC 8, per far fronte a tutte le domande di partenza» La caduta dello Scia'. Diario dell'ambasciatore italiano a Teheran 1978-1980, Edizioni Associate, Roma 1990. L'Iran brucia. E nel fuoco della libertà che lo attraversa si accende una scintilla di democrazia. Vi sono popoli che non apprendono mai l'arte della sottomissione, neppure quando la tirannide si estende per decenni. Il popolo iraniano è uno di questi. Tre anni fa gli iraniani scendevano in piazza per la vita, la libertà, l'eguaglianza tra uomini e donne, senza più veli e bastonature. Oggi anche, ma soprattutto per il latte in polvere da dare ai bambini e le medicine. Il regista Panahi l'ha spiegato in un post su X:

