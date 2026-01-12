Dopo Crans-Montana arrivano i divieti | ad Arenzano no a fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Italia si introducono nuove restrizioni per aumentare la sicurezza nei locali pubblici. A Arenzano, sono vietate le fiamme libere e l’uso di articoli pirotecnici all’interno delle strutture. Queste misure mirano a prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Sulla scia della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, arrivano anche in Italia i primi divieti per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.Nella località turistica svizzera, lo ricordiamo, all'interno del bar Le Constellation sono morti 40 adolescenti e altri 121 sono rimasti ustionati:

