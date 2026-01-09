Tragedia a Crans-Montana | Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei locali

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il Comune di Livigno ha emanato un'ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e pirotecnici nei locali pubblici. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti simili in futuro. Il sindaco Remo Galli ha sottolineato l’importanza di rispettare le norme per mantenere un ambiente sicuro e responsabile durante momenti di svago.

Ordinanza immediata del sindaco Remo Galli dopo l'incendio in Svizzera: "Divertirsi sì, ma nel rispetto delle regole"Mai più tragedie come quella di Crans-Montana. È con questo obiettivo che il Comune di Livigno ha.

Tragedia a Crans-Montana, un piemontese tra i feriti ricoverati in Svizzera. Lo Russo: "Vicini a chi sta vivendo ore di angoscia" - C'è un piemontese, nato a Baveno, tra gli oltre cento feriti coinvolti nel drammatico incendio ... torinotoday.it

+++ Tragedia Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, titolare del Constellation +++ Nel locale hanno perso la vita almeno 40 persone - facebook.com facebook

#ignotox Tragedia a Crans-Montana, Bertolaso attacca il sindaco: “Dovrebbe andarsene a casa” x.com

