Tragedia a Crans-Montana | Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei locali

Il Comune di Livigno ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Questa misura mira a prevenire rischi e incidenti, rafforzando le norme di sicurezza per cittadini e visitatori. La decisione segue le recenti tragedie verificatisi in altre località, sottolineando l’impegno delle autorità a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Mai più tragedie come quella di Crans-Montana. È con questo obiettivo che il Comune di Livigno ha deciso di intervenire con un'ordinanza immediata che vieta l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in tutti i locali pubblici e pubblici esercizi del territorio comunale.

