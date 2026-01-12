Donald Trump ha recentemente espresso l’interesse per la Groenlandia, lasciando aperta la possibilità di mettere in discussione l’unità della NATO. Pur senza specificare le sue priorità, le sue dichiarazioni sollevano interrogativi sulle future strategie degli Stati Uniti e sull’equilibrio tra interessi nazionali e alleanze internazionali. Questi sviluppi evidenziano le complessità delle relazioni diplomatiche e le possibili implicazioni per la sicurezza globale.

«Non voglio dire quale sia la mia priorità assoluta tra ottenere la Groenlandia e preservare l’unità della NATO, ma potrebbe essere una scelta. La Russia non è affatto preoccupata della NATO senza di noi. La Cina non è affatto preoccupata della NATO senza di noi. Purtroppo l’Europa sta diventando un posto molto diverso, e devono davvero darsi una regolata. Voglio che si diano una regolata. Penso che andremo sempre d’accordo con l’Europa, ma voglio che si diano una regolata. Sono io che li ho convinti a spendere di più, sai, più Pil per la Nato. Ma rispetto alla Nato, la Russia, posso dire, non è affatto preoccupata da nessun altro paese se non da noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump è pronto a voltare le spalle alla NATO, pur di avere la Groenlandia

Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Leggi anche: Minacce Usa alla Groenlandia: Trump mette in imbarazzo Ue, Nato e Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump vuole la Groenlandia è pronto anche ad acquistarla Sullo sfondo l' opzione militare; Trump | Se Caracas sgarra pronto un altro attacco La Colombia è governata da un uomo malato ma non per molto; Trump | La Colombia è governata da un uomo malato; Venezuela Saviano | Mossa Trump è geopolitica petrolio e droga non c' entrano.

Trump punta il dito su Zelensky: “Non è pronto per la pace”. Salta l'accordo sulle terre rare - Si conclude così il post di Donald Trump su Truth in cui il presidente americano riferisce del suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... iltempo.it

Donald Trump sta per impadronirsi della Groenlandia?

Perhé Donald Trump vuole il controllo della banca centrale 24plus.ilsole24ore.com/art/fed-powell… x.com

La Stampa. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti si impadroniranno della Groenlandia "in un modo o nell'altro" perché "se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina". "Raggiungere un accordo è la parte facile, ma - facebook.com facebook