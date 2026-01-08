Minacce Usa alla Groenlandia | Trump mette in imbarazzo Ue Nato e Italia
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno attirato l’attenzione internazionale, sollevando questioni di diplomazia e alleanze. La situazione evidenzia come le parole di un leader possano influenzare rapporti tra Stati Uniti, Unione Europea, NATO e Italia, creando discussioni sulla stabilità e le strategie geopolitiche in un contesto globale in evoluzione.
Le parole pronunciate da Donald Trump sulla Groenlandia hanno smesso da tempo di sembrare una boutade. Tra il 6 e il 7 gennaio, la Casa Bianca ha chiarito che l’acquisizione dell’isola «è una priorità di sicurezza nazionale» e che «l’opzione militare resta sul tavolo». Una dichiarazione attribuita ufficialmente alla portavoce dell’amministrazione e rilanciata dalle agenzie internazionali, che ha prodotto un cortocircuito senza precedenti dentro l’Alleanza atlantica. Un’alleanza che minaccia se stessa. C’è un piccolo non trascurabile particolare: la Groenlandia è territorio autonomo del Regno di Danimarca, Stato membro dell’Unione europea e della Nato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
