Diventa operativo l' Arbitro assicurativo | al via una nuova tutela per i diritti degli assicurati
Dal 15 gennaio entra in funzione l'Arbitro assicurativo (Aas), un nuovo organismo istituito da Ivass per risolvere in via stragiudiziale le controversie tra assicurati e compagnie di assicurazione. Questo strumento mira a offrire un metodo più rapido ed efficiente per tutelare i diritti dei consumatori, favorendo il dialogo e la risoluzione delle dispute senza ricorrere al contempo ai tribunali.
Dal 15 gennaio diventa operativo l’Arbitro assicurativo (Aas), il nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra cittadini e compagnie di assicurazione, istituito sotto l’egida dell’Ivass. L’avvio dell’Arbitro assicurativo completa il quadro degli organismi di tutela già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
