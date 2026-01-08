Arbitro assicurativo al via dal 15 gennaio | come funziona e quando si può ricorrere

Dal 15 gennaio entra in vigore l'Arbitro assicurativo, un organismo di mediazione tra clienti e compagnie assicurative. La sua funzione è favorire risoluzioni rapide e senza ricorso alle vie giudiziarie, quando le parti trovano accordo. Questo procedimento rappresenta un’alternativa efficace per risolvere controversie, offrendo un metodo più snello e meno costoso rispetto al tribunale. Di seguito, spieghiamo come funziona e in quali casi è possibile ricorrervi.

Tra cittadini e assicurazioni entra in azione un "mediatore" per evitare il tribunale, quando possibile. Dal 15 gennaio entra ufficialmente in funzione l'Arbitro assicurativo. Una novità che, secondo le stime dell'Autorità di vigilanza, potrebbe generare un vero e proprio boom di ricorsi già nei primi mesi di attività. L'obiettivo è dare ai cittadini un'alternativa rapida, semplice e a basso costo al tribunale per risolvere le controversie tra assicurati, compagnie e intermediari. Che cos'è l'Arbitro assicurativo in azione in Italia dal 15 gennaio. L'Arbitro assicurativo (Aas) è il nuovo organismo italiano di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore delle assicurazioni.

