Disfatta della Sansovino Il Grassina ne segna sei
Nel match tra Grassina e Sansovino, la squadra locale ha ottenuto una vittoria netta con un punteggio di 6-0. La partita, giocata presso il campo di Grassina, ha visto i padroni di casa dominare fin dall'inizio, grazie a un’efficace organizzazione e precisione negli attacchi. Un risultato che evidenzia la superiorità della formazione locale in questa occasione, senza particolari momenti di concitazione o sorprese.
grassina 6 sansovino 0 GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Arcadipane (68? Silli), Alfarano, Calzolai (85? Meini), Fabiani, Dini, Castaldo, Menga (60? Croci, 63? Rossi Lottini), Simoni, Borghesi. A disp.: Bollella, Stinghi, Erpici, Arcadipane Guglielmo. All.: Cellini. SANSOVINO: Antonini Manrique, Piantini (56? Papini), Tognetti, Bega, Pasquinuzzi (68? Cacioppini), Sabatini, Settembrini (54? Zhupa), Privitera, De Filippo (66? Benucci), Ricci M., Sacconi. A disp.: Bobini, Tozzi, Iacomoni, Ferretti, Tenti. All.: Chini Giacomo. Arbitro: Filippi di Rossano. Reti: 31? Menga, 48? Dini, 53? Menga, 69? Dini, 76? Dini, 80? rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it
