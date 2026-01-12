Disfatta della Sansovino Il Grassina ne segna sei

Nel match tra Grassina e Sansovino, la squadra locale ha ottenuto una vittoria netta con un punteggio di 6-0. La partita, giocata presso il campo di Grassina, ha visto i padroni di casa dominare fin dall'inizio, grazie a un’efficace organizzazione e precisione negli attacchi. Un risultato che evidenzia la superiorità della formazione locale in questa occasione, senza particolari momenti di concitazione o sorprese.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.