Dimarco a InterTv | Punto prezioso per tenere lontano il Napoli

Dopo il pareggio nel big match contro il Napoli, Dimarco ha commentato a InterTv l'importanza del risultato. Secondo il difensore, il punto ottenuto rappresenta un passo importante per mantenere le distanze dalla squadra partenopea e proseguire con fiducia nel cammino stagionale. Le sue parole sottolineano l’approccio equilibrato della squadra e l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

Inter News 24 Dimarco parla così a InterTv dopo il pareggio nel big match contro il Napoli: le sue parole. Al termine della battaglia di San Siro, Federico Dimarco ha analizzato con lucidità il pareggio ottenuto contro i partenopei, sottolineando l’importanza strategica del risultato. Per l’esterno della Nazionale, evitare la sconfitta era l’obiettivo minimo per mantenere le distanze in classifica: « Non credo che cambi poco, se perdevi avevi il Napoli a meno uno. Era importante non perdere, sarebbe stato meglio vincere, ma ci prendiamo questo punto », ha spiegato a Inter TV. Un risultato che permette ai nerazzurri di conservare il comando della Serie A nonostante la pressione costante degli azzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

