Dimarco spiega | Pareggio col Napoli? C’è rammarico ma ci teniamo il punto Sulle differenze fra Chivu e Inzaghi…

Dopo il pareggio contro il Napoli, Dimarco ha commentato: «C’è rammarico, ma ci teniamo il punto». L'esterno dell’Inter ha anche condiviso alcune riflessioni sulle differenze tra Chivu e Inzaghi, allenatori che hanno influenzato il nostro approccio e la nostra crescita. La partita ha mostrato le dinamiche del campionato e l’importanza di mantenere un equilibrio tra ambizione e solidità.

Inter News 24 Dimarco, esterno dell’Inter in gol ieri sera contro il Napoli, ha parlato nel post-partita del pareggio ottenuto contro i partenopei. Dopo il vibrante 2-2 contro il Napoli, Federico Dimarco si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sua prestazione — condita dal gol del momentaneo vantaggio — e il nuovo corso nerazzurro. L’esterno azzurro ha mostrato grande onestà intellettuale, ammettendo le difficoltà incontrate nella scorsa stagione e sottolineando l’importanza del cambio in panchina per la sua rinascita personale. La “rinfrescata” mentale di Chivu. Dimarco non si è nascosto: dopo un finale di stagione 202425 sottotono, l’arrivo di Cristian Chivu è stato la chiave di volta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco spiega: «Pareggio col Napoli? C’è rammarico ma ci teniamo il punto. Sulle differenze fra Chivu e Inzaghi…» Leggi anche: Inter Napoli, rammarico in casa nerazzurra! Allungo fallito ma Chivu può sorridere per un motivo. Il punto Leggi anche: Chivu a Dazn: «Mi prendo l’atteggiamento, il pareggio è il risultato giusto ma ho un rammarico. Sulla lotta scudetto vi dico questo» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A. Inter-Napoli 2-2, nerazzurri fermati in casa e distacchi immutati in vetta; La moviola di Parma-Inter: perché è regolare il gol di Dimarco; Un super McTominay impedisce la fuga all'Inter: 2-2 col Napoli a San Siro; Inter, impedire una maledizione non è bastato: come si spiega il pareggio col Napoli. Dimarco: "Napoli forte, ma ci dispiace. Scudetto? Tranne nell'anno di Spalletti..." - Federico Dimarco, difensore dell'Inter, ha parlato a SKY Sport dopo il pareggio contro il Napoli: Dobbiamo continuare così'. areanapoli.it

Inter, Dimarco alla Rai: “Mi aspettavo un Napoli così forte, molto più pericolosi in due momenti" - Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare il pareggio col Napoli. tuttonapoli.net

Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso" - 2 di San Siro contro il Napoli, Federico Dimarco ha commentato la prestazione dell’Inter ai microfoni di Inter TV, soffermandosi. tuttomercatoweb.com

45': Inter - Napoli 1-1 Dimarco Peccato perchè l'avevamo indirizzata nel verso giusto. Tutto da rifare. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.