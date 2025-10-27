Il Terranuova prova a vincere A Foligno arriva un punto prezioso
Foligno 0 Terranuova Traiana 0 FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro, Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (33’ st Grea), Ferrara, Pellegrini; Khribech (33’ st Marchetti), Tomassini, Sylla (14’ st Pupo Posada). A disp.: Mazzoni, Cichy, Bevilacqua, Bocci, Bosi, Caccavale. All. Manni. TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Saltamacchia, Degl’Innocenti, Simonti; Bargellini (26’ st Verdini), Mannella, Cioce (1’ st Zhupa), Marini; Sborghi (1’ st Cardo), Sesti (46’ st Innocenti); Ngom (1’ st Bruni). A disp.: Rosadi, Ficini, Senzamici. All.: Becattini (squalificato, in panchina Giugni). Arbitro: Petraglione di Campobasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
