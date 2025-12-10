Diga di Vetto invaso da almeno 86 milioni di metri cubi d’acqua Salvini | Le risorse ci saranno

La Diga di Vetto, invasa da almeno 86 milioni di metri cubi d’acqua, è al centro di un importante incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di un’opera idrica strategica per la Val d’Enza e l’Emilia-Romagna, la cui realizzazione rappresenta un obiettivo di lunga data per la regione.

"Si è svolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - si legge in una nota - una riunione operativa di rilievo per la realizzazione della Diga di Vetto, opera idrica che da decenni rappresenta una necessità strategica per i territori della Val d’Enza e dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Diga di Vetto, servirebbe un invaso più grande" - Soddisfazione per il progetto della Diga di Vetto, che entra finalmente nella fase concreta, ma anche la richiesta di un invaso con "capacità minima di 120 milioni di metri cubi, in grado di coprire ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

La Bonifica consegna lo studio: "La diga di Vetto si può fare. Ci sono le condizioni tecniche ed economiche per l’invaso" - Lo afferma il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, in qualità di committente capofila (anche per conto della Regione Emilia- Come scrive ilrestodelcarlino.it

CONFINDUSTRIA DI REGGIO NELL'EMILIA STA' CON LA SCELTA DELLA DIGA DI VETTO' D'ENZA! Finalmente una presa di posizione puntuale e precisa sulla diga di Vetto d'Enza espressa dalla Presidente di Confindustria di Reggio nell'Emilia Roberta An Vai su Facebook

Diga di Vetto, il progetto nel 2027. Almeno quattro anni di lavori Vai su X