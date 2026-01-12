Devianza sessuale mascherata da missione pastorale Ecco perché l' ex parroco di Enna Giuseppe Rugolo è stato condannato
La Corte d’appello di Caltanissetta ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato Giuseppe Rugolo, ex parroco di Enna, per abusi sessuali su minori aggravati. La sentenza evidenzia come la condotta dell’imputato fosse mascherata da un’apparente missione pastorale, nascondendo comportamenti devianti. Questo caso solleva importanti riflessioni sul ruolo delle istituzioni religiose e sulla tutela dei minori.
La Corte d’appello di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza a carico di Giuseppe Rugolo, sacerdote di Enna, riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori aggravati. I giudici lo descrivono come un «predatore» e un «manipolatore». Lo scorso luglio la Corte aveva condannato Rugolo, che intanto è stato ridotto allo stato laicale, a 3 anni, riducendo la pena che era stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
