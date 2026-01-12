Devianza sessuale mascherata da missione pastorale Ecco perché l' ex parroco di Enna Giuseppe Rugolo è stato condannato

La Corte d’appello di Caltanissetta ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato Giuseppe Rugolo, ex parroco di Enna, per abusi sessuali su minori aggravati. La sentenza evidenzia come la condotta dell’imputato fosse mascherata da un’apparente missione pastorale, nascondendo comportamenti devianti. Questo caso solleva importanti riflessioni sul ruolo delle istituzioni religiose e sulla tutela dei minori.

TRIS Siracusa. . Condannato ex sacerdote per reati a sfondo sessuale. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado di legge che Giuseppe Rugolo è responsabile Atti fisici con minori. I suoi comportamenti sarebbero stati di devianza sessuale maschera - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.