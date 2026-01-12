Enna l' ex sacerdote condannato per violenza sessuale su minori | per i giudici Rugolo aveva un approccio predatorio

La corte d’appello di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della condanna a tre anni di carcere per Giuseppe Rugolo, ex sacerdote di Enna, riconfermando le accuse di violenza sessuale su minori. I giudici hanno evidenziato un “approccio predatorio” da parte dell’imputato, confermando la fiducia nella testimonianza di Antonio Messina, vittima che aveva denunciato il prelato.

Dopo 180 giorni la corte d'appello di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna a tre anni di carcere per Giuseppe Rugolo, l'ex sacerdote che di fatto confermano la linea del giudizio di primo grado emesso dal tribunale di Enna e l'attendibilità di Antonio Messina, la vittima che ha denunciato il prelato. La curia di Piazza Armerina esclusa.

L'ex sacerdote di Enna condannato per violenza sessuale, i giudici: «Aveva un approccio predatorio» - Con riferimento alla diocesi di Piazza Armerina i giudici scrivono che non vi è stato un proscioglimento nel merito piuttosto la Curia, che in primo grado era stata ritenuta responsabile civile, in ... msn.com

«Don Giuseppe Rugolo aveva devianza sessuale mascherata da missione pastorale. Nel suo pc 19mila accessi ai porno in pochi mesi» - Dopo 180 giorni la corte d'appello di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna per Giuseppe Rugolo, l'ex sacerdote condannato in secondo grado a tre anni ... msn.com

