De Bruyne problema per McTominay? L’analisi è chiara | sentenza netta al belga!

L’analisi della sfida tra De Bruyne e McTominay evidenzia alcune difficoltà per il centrocampista scozzese nel contenere il belga. La partita di ieri tra Napoli e Inter ha suscitato riflessioni sul rendimento delle squadre e sugli impatti futuri, offrendo spunti per valutare le strategie e le performance di giocatori e team. Un’occasione per approfondire i temi tattici e le dinamiche che influenzano gli sviluppi delle competizioni.

La serata di gran cuore vissuta ieri dal Napoli sul campo dell'Inter lascia molte immagini nella mente di tifosi e addetti ai lavori, oltre che diverse riflessioni in vista dell'immediato futuro degli azzurri. I ragazzi di mister Conte sono infatti alle prese con numerose defezioni a causa dei tanti infortunati presenti in rosa, elemento che sta pesando nelle scelte del tecnico nelle ultime partite. Tra gli uomini fermi ai box c'è anche Kevin De Bruyne, tuttavia strigliato senza mezze misure da Pasquale Marino. Sentenza pesantissima su De Bruyne: il pensiero sul centrocampista del Napoli. Da una sfida contro l'Inter all'altra, dalla vittoria del Maradona al pareggio in doppia rimonta del Meazza. Napoli, McTominay infiamma il web: la provocazione all'Inter scatena lo scontro tra tifosi sui social - 2 con l'Inter ottenuto grazie a una sua doppietta McTominay ha ricordato le tante assenze del Napoli: "E se loro non avessero Thuram, Lautaro, Barella e Calhanoglu? Leggendo alcuni commenti sembra che il Napoli sia venuto a giocare con la primavera. Di titolari mancavano Neres e Anguissa. Senza l'infortunio di Lukaku non sarebbe mai arrivato Hojlund e De Bruyne é sempre stato un problema per Conte. All'Inter manc

