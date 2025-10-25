Napoli-Inter infortunio De Bruyne | problema muscolare per il belga

25 ott 2025

Pessime notizie per Antonio Conte. Ancora. Si fa male anche Kevin De Bruyne: il belga del Napoli si è stirato durante il calcio di rigore poi trasformato contro l'Inter. Un brutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

