Napoli-Inter infortunio De Bruyne | problema muscolare per il belga
Pessime notizie per Antonio Conte. Ancora. Si fa male anche Kevin De Bruyne: il belga del Napoli si è stirato durante il calcio di rigore poi trasformato contro l'Inter. Un brutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
