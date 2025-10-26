De Bruyne prime analisi sul suo infortunio | si teme un lungo stop per il belga!

Kevin De Bruyne preoccupa il Napoli. Le prime analisi effettuate sul centrocampista belga, secondo quanto riportato da Sky Sport, fanno temere una lesione di alto grado. Gli esami strumentali odierni saranno decisivi per definire l’entità del problema, ma lo scenario non lascia presagire nulla di buono per la squadra di Antonio Conte, che rischia di perdere uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato della stagione. Le valutazioni di Sky Sport. Le informazioni diffuse da Sky Sport parlano chiaro: “si teme una lesione di alto grado per De Bruyne”. Un’ipotesi che potrebbe comportare uno stop significativo e tempi di recupero piuttosto lunghi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

