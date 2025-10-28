Gabriele Oriali ai microfoni di Dazn poco prima di Lecce-Napoli prima partita della nona giornata. Ecco le sue parole: «Non dobbiamo sottovalutare niente e nessuno, anche perché ci sono sempre tre punti in palio. La partita di Eindhoven deve essere sempre da avvertimento, le partite vanno affrontate sempre con lo stesso piglio». La tensione durante la partita con l’Inter. «Ancora a parlare del match con l’Inter? Venivamo da una sconfitta anche abbastanza pesante non preventivata, l’umore di tutti non era dei migliori». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Oriali: «Ci dispiace per De Bruyne, si era inserito molto bene. Però questa settimana rientra Lukaku»