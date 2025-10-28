Oriali | Ci dispiace per De Bruyne si era inserito molto bene Però questa settimana rientra Lukaku
Gabriele Oriali ai microfoni di Dazn poco prima di Lecce-Napoli prima partita della nona giornata. Ecco le sue parole: «Non dobbiamo sottovalutare niente e nessuno, anche perché ci sono sempre tre punti in palio. La partita di Eindhoven deve essere sempre da avvertimento, le partite vanno affrontate sempre con lo stesso piglio». La tensione durante la partita con l’Inter. «Ancora a parlare del match con l’Inter? Venivamo da una sconfitta anche abbastanza pesante non preventivata, l’umore di tutti non era dei migliori». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Oriali: «Ci dispiace per De Bruyne, si era inserito molto bene. Però questa settimana rientra Lukaku» - A Dazn: «Kevin stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell'esperienza. ilnapolista.it scrive
Infortunio De Bruyne, Oriali prima di Lecce-Napoli: «Kevin si opera domani, almeno 3/4 mesi fuori» - Il collaboratore di Antonio Conte ha parlato, in primis, della partita di ... Secondo ilmattino.it
Oriali annuncia: "De Bruyne domani si opera. Ora però rientra Lukaku" - Lele Oriali, braccio destro di Antonio Conte, ha parlato nei minuti che precedono la gara di campionato Lecce- areanapoli.it scrive