Pascale | Forza Italia torni a essere liberale e protagonista Sono pronta a dare il mio contributo

Lidentita.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha il coraggio di essere popolare senza essere populista, e libera senza chiedere permesso: Francesca Pascale esprime le sue idee senza giri di parole. Piglio diretto e visione che coniuga modernità e radici, non parla per calcolo, ma per convinzione. E le sue convinzioni – nette, coraggiose, mai di comodo – sono quelle di una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

