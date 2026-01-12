Il caso Resinovich solleva diverse questioni, tra cui l’assenza di petecchie sul collo e l’osservazione delle formiche Prenolepis nitens. Questi elementi sembrano contraddire alcune ipotesi iniziali, rendendo necessaria un’analisi approfondita per chiarire i fatti. In questo articolo si esaminano i dettagli emersi, confrontandoli con le evidenze scientifiche disponibili, al fine di offrire una panoramica obiettiva e accurata.

Trieste, 12 gennaio 2025 - L' ultimo studio sulle formiche Prenolepis nitens ma anche l’assenza di petecchie sul collo. La Tac "da persona vivente", l ’ ipotesi congelamento e la data di morte: sono tra i punti ancora oscuri nella morte di Liliana Resinovich, che dopo 4 anni continua ad essere il giallo di Trieste. In tutto questo tempo, si sono alternati molti protagonisti - sono cambiati anche procuratore, pm e gip - e molti consulenti. Ma, fuori dai radar mediatici, alcuni scienziati hanno messo in luce una serie di contraddizioni che meritano approfondimenti. Liliana Resinovich, il medico legale: "Più rispetto, no ai processi mediatici" La mirmecologa e le formiche (anche) carnivore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalle formiche all'assenza di petecchie: cosa non torna nel caso Resinovich

Leggi anche: Caso Resinovich, le formiche carnivore e l'esperimento a Trieste: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

Leggi anche: Lo studio sulle formiche che potrebbe riscrivere il caso Resinovich

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dalle formiche all'assenza di petecchie: cosa non torna nel caso Resinovich - Chi sono i quattro scienziati che con i loro studi illuminano di una luce diversa i punti ancora oscuri di questo giallo. quotidiano.net