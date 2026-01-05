Nel caso Resinovich, recenti studi hanno evidenziato la presenza di diverse specie animali nel bosco di Trieste, tra cui formiche carnivore, cinghiali, volpi e altri mammiferi. Le osservazioni hanno consentito di comprendere meglio il comportamento degli animali nell'ambiente circostante, contribuendo a ricostruire gli aspetti ecologici e biologici legati alla zona. Questo approfondimento offre uno sguardo sulle interazioni tra fauna locale e situazioni di decomposizione in contesti naturali.

Trieste, 5 gennaio 2025 - Nel bosco di Liliana Resinovich c'erano le formiche carnivore – trovate sul corpo, però non hanno provocato lesioni – ma anche i cinghiali; la volpe, cani e gatti randagi - "che lasciano tracce ovunque" -, " quattro specie di topi e ratti, tre specie di corvidi, tipico per loro andare a mangiare il cadavere. E la poiana ". Nicola Bressi, zoologo di Trieste, curatore del Museo civico di storia naturale, ha firmato una consulenza per il fratello di Lilly, Sergio. Ha documentato la vita degli animali selvatici nel parco della morte. Era il pomeriggio del 5 gennaio 2022: esattamente 4 anni fa i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere di Lilly nel parco dell'ex manicomio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Resinovich, le formiche carnivore e l'esperimento a Trieste: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

