Lo studio sulle formiche che potrebbe riscrivere il caso Resinovich

Una recente scoperta dello studio sulle formiche, condotta da Silvia Castro del Museo di storia naturale di Trieste, potrebbe offrire nuovi dettagli sul caso di Liliana Resinovich, scomparsa da oltre quattro anni. L’indagine, ancora in corso, mira a contribuire a chiarire alcuni aspetti irrisolti della vicenda, offrendo possibili spunti per approfondimenti futuri.

Silvia Castro, collaboratrice del Museo di storia naturale di Trieste ha fatto una scoperta che potrebbe aggiungere ulteriori dati significativi in relazione al caso della morte di Liliana Resinovich, da oltre quattro anni senza risposta. A darne notizia è Quotidiano Nazionale, che ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Liliana Resinovich il verdetto delle formiche La scienziata | Un nido a pochi metri da dove è stato ritrovato il corpo; Trieste le formiche e la carne | l' esperimento della scienziata Silvia Castro.

