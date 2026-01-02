Daily Crown | a Harry giova far beneficenza a Meghan invece ' reset e rituali'

Meghan Markle e il principe Harry hanno condiviso una nuova foto per celebrare l'inizio del 2026. Mentre Harry si dedica ad attività benefiche, Meghan predilige momenti di reset e rituali. Questa scelta riflette i diversi approcci di coppia nel affrontare il nuovo anno, mantenendo comunque un legame con il pubblico e le proprie priorità.

Washington, 2 gen. (Adnkronos) - Meghan Markle ha postato una nuova foto assieme al principe Harry per celebrare l'inizio del 2026. Sul suo account Instagram 'As Ever', la duchessa di Sussex ha condiviso le sue priorità per gennaio, ovvero "resettare" e portare a termine dei "rituali". Condividendo alcune fotografie, Meghan ha scritto: "Gennaio: Reset e rituali" e ha pubblicato fotografie di bevande calde, frutta e candele, e quella con suo marito, in cui è raffigurata mentre lo tiene per mano e i due si sorridono. Passando dal faceto al serio, un esperto reale ha esortato il principe Harry a fare una cosa importante quest'anno, che gli servirà anche a mantenere la sua popolarità e il suo successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

