Daily Crown | i figli di Harry potrebbero presto far visita a re Carlo assieme a Meghan

Londra, 9 dic. (Adnkronos) - Non accadrà a Natale, ma dopo gennaio potrebbe succedere che Meghan faccia visita e re Carlo assieme ai figli. Con l'anno nuovo, infatti, il governo britannico dovrebbe decidere se concedere alla famiglia del principe Harry la sicurezza che il secondogenito del sovrano ritiene appropriata al suo rango. E se si pronunciasse in maniera positiva, i piccoli Archie e Lilibet, che hanno rispettivamente 6 e 4 anni potrebbero finalmente incontrare l'anziano nonno. Secondo quanto riportato da The Sun, l'agenzia del governo britannico incaricata di esaminare le modalità di protezione della famiglia reale e di altri personaggi importanti ha avviato una revisione completa del personale di sicurezza di Harry. 🔗 Leggi su Iltempo.it

