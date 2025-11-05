Dagli studenti del liceo Volta Fellini idee fashion per il riuso degli scarti tessili il progetto a Ecomondo

Un nuovo stile attraverso il riuso e la creatività. Il progetto Up Style promosso da Confartigianato Imprese Rimini che sarà protagonista venerdì a Ecomondo, ha coinvolto 90 studenti del Liceo scientifico Volta-Fellini di Riccione con indirizzo moda, grafica e multimediale per trasformare scarti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Liceo “Vitruvio”: 50 studenti a Pescara all’inaugurazione del Villaggio della Coldiretti https://www.terremarsicane.it/liceo-vitruvio-50-studenti-a-pescara-allinaugurazione-del-villaggio-della-coldiretti/ - facebook.com Vai su Facebook

Gli abiti degli studenti del Volta-Fellini di Riccione in passerella ad Ecomondo - Il progetto Up Style promosso da C onfartigianato Imprese Rimini che sarà protagonista venerdì a Ecomondo, ha coinvolto 90 studenti del Liceo scient ... Secondo msn.com

I lavori al liceo sono ancora in alto mare . Gli studenti in marcia - I ragazzi hanno protestato in municipio per i ritardi del cantiere "Ogni volta che piove ci sono quattro dita d’acqua nelle classi". Da ilrestodelcarlino.it

Mondiali Lifesaving. Rosolino incontra gli studenti del Liceo Volta-Fellini - All’Auditorium “Rita Levi Montalcini” si è tenuta una lezione speciale, sul tema della cultura ... Da federnuoto.it