Dagli scarti tessili il truciolare green che batte il legno

Un’innovazione destinata a riscrivere le regole dell’industria del mobile e a dare un contributo significativo alla sostenibilità ambientale è nata a Prato grazie alla visione e alla perseveranza di Giuseppe Fabozzi, 61 anni, esperto nel campo dei sistemi industriali per il tessile e degli imprenditori Sergio Dell’Orco e Marco Gualtieri. Il loro nuovo truciolare, battezzato TexBoard Light, promette di superare i pannelli tradizionali in termini di performance e costi, strizzando l’occhio a un futuro più verde. Il TexBoard Light non è un semplice pannello: è la dimostrazione tangibile che l’economia circolare non è solo un concetto, ma una realtà produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dagli scarti tessili il truciolare green (che batte il legno)

