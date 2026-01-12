Da Povoletto al mondo | oltre 13 mila euro per i bambini di Haiti e Perù

Da Povoletto al mondo, oltre 13 mila euro sono stati raccolti per sostenere i bambini di Haiti e Perù. Il ricavato del concerto benefico “Note di Solidarietà”, organizzato dall’A, è stato consegnato presso la sede di Gesteco Spa. Un gesto di solidarietà che dimostra come iniziative locali possano avere un impatto internazionale, contribuendo a migliorare le condizioni di bambini in situazioni di fragilità.

