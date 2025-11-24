Colpo di fortuna gioca 2 euro al Lotto e centra una quaterna secca da oltre 60 mila euro

Nuovo colpo di fortuna a Reggio e in Calabria nell’ultimo concorso del Lotto, con due premi vinti nella città dello Stretto e a Corigliano Rossano. Il totale incassato nella regione, segnala Agimeg, raggiunge gli 85 mila euro.La vincita più alta è stata registrata a Reggio Calabria, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Colpo di fortuna, gioca 2 euro al Lotto e centra una quaterna secca da oltre 60 mila euro

