Da Netflix al Fondo per l’Arte contemporanea la cultura dell’effetto wow non crea fruitori ma clienti

In un’epoca dominata dall’effetto wow, la cultura spesso mira più a catturare l’attenzione che a favorire una reale crescita. Da Netflix ai fondi per l’arte contemporanea, si privilegia la spettacolarità, rischiando di trasformare i fruitori in clienti superficiali. È importante riflettere su come questa dinamica influenzi la nostra capacità di apprezzare autenticamente cultura e bellezza, e su come promuovere un approccio più consapevole e duraturo.

Il nostro mondo è un carosello perenne di camere delle meraviglie, che ci intrappolano in una condizione di costante ricerca dello stupore, talvolta a scapito di bellezza e di crescita personale e collettiva. Si tratta di una condizione strutturale del nostro tempo, una dimensione culturale diffusa che coinvolge qualsiasi elemento della nostra realtà. Sono camere delle meraviglie le scoperte archeologiche, che ogni giorno cambiano "ciò che sappiamo della storia" e che il giorno dopo non sono neanche più "storia". Sono camere delle meraviglie le vite degli altri promosse sui social. Sono camere delle meraviglie le riflessioni sul contemporaneo.

