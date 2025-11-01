Arte contemporanea a Bergamo | di chi è la città dell’arte?
È di nuovo novembre, i giorni dei morti. Sulla facciata del Cimitero Monumentale di Bergamo, un’installazione dorata firmata Contemporary Locus cattura l’attenzione — e scatena un putiferio. Sui social si fronteggiano due fazioni: da una parte i difensori a oltranza dell’allestimento, pronti a imbastirvi valenze che vanno anche al di là delle intenzioni, dall’altra i detrattori che lamentano lo “sfregio” e la mancanza di rispetto verso un luogo sacro. L’opera intende parlare di impermanenza, di passaggi, di soglie tra la vita e la morte. Un tema universale, ancora oggi ricco di suggestioni: l’effimero e l’eterno, la luce e la memoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
