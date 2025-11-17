Forever is now | l' arte contemporanea tra le Piramidi di Giza Ed è subito effetto wow

Vanityfair.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre a Giza la quinta edizione di Forever Is Now: dieci artisti internazionali confrontano il presente con l’idea di eternità, in uno dei siti archeologici più iconici del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

forever is now l arte contemporanea tra le piramidi di giza ed 232 subito effetto wow

© Vanityfair.it - «Forever is now»: l'arte contemporanea tra le Piramidi di Giza. Ed è subito effetto wow

Altri contenuti sullo stesso argomento

forever is now arteForever is now : l'arte contemporanea tra le Piramidi di Giza. Ed è subito effetto wow - Si apre a Giza la quinta edizione di Forever Is Now: dieci artisti internazionali confrontano il presente con l’idea di eternità, in uno dei siti archeologici più iconici del mondo ... Come scrive vanityfair.it

forever is now arte“Forever Is Now”: arte contemporanea tra le Piramidi di Giza - Installazioni internazionali dialogano con la storia millenaria per rendere il patrimonio culturale vivo e attuale ... Scrive cittanuova.it

forever is now arteA Giza, dieci artisti ci mostrano cosa significa eternità - Da cinque anni Forever Is Now trasforma l’altopiano di Giza in un ponte aperto dove c'è spazio anche per l’arte contemporanea. Scrive collater.al

Cerca Video su questo argomento: Forever Is Now Arte