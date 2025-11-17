Forever is now | l' arte contemporanea tra le Piramidi di Giza Ed è subito effetto wow
Si apre a Giza la quinta edizione di Forever Is Now: dieci artisti internazionali confrontano il presente con l’idea di eternità, in uno dei siti archeologici più iconici del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte portano il Terzo Paradiso tra le Piramidi di Giza partecipando alla quinta edizione di Forever Is Now, la mostra internazionale in cui l’arte contemporanea dialoga con l’eredità millenaria dell’antico Egitto. L’installazione, r - facebook.com Vai su Facebook
Forever is now : l'arte contemporanea tra le Piramidi di Giza. Ed è subito effetto wow - Si apre a Giza la quinta edizione di Forever Is Now: dieci artisti internazionali confrontano il presente con l’idea di eternità, in uno dei siti archeologici più iconici del mondo ... Come scrive vanityfair.it
“Forever Is Now”: arte contemporanea tra le Piramidi di Giza - Installazioni internazionali dialogano con la storia millenaria per rendere il patrimonio culturale vivo e attuale ... Scrive cittanuova.it
A Giza, dieci artisti ci mostrano cosa significa eternità - Da cinque anni Forever Is Now trasforma l’altopiano di Giza in un ponte aperto dove c'è spazio anche per l’arte contemporanea. Scrive collater.al