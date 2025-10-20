Torna la Camminata fra gli olivi da Santa Maria Nuova al Sodo

Arezzonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tradizionale appuntamento per celebrare la stagione della raccolta delle olive. Torna domenica 26 ottobre la “Camminata fra gli olivi”, appuntamento che si tiene in tutte le realtà che aderiscono alle “Città dell’Olio”. È la nuova edizione dell’iniziativa che riscuote sempre un bel successo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

torna camminata olivi santaTorna la Camminata fra gli olivi da Santa Maria Nuova al Sodo - Iniziativa nell’ambito delle attività delle Città dell’Olio ... Come scrive arezzonotizie.it

torna camminata olivi santaTaggia, domenica 26 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi - Si rinnova anche quest’anno, domenica 26 ottobre 2025, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, giunta alla sua nona edizione. Si legge su rivieratime.news

Chiavari: torna “Camminata tra gli Olivi” con visite guidate e degustazioni - Domenica 26 ottobre torna a Chiavari l’appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio che ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Camminata Olivi Santa