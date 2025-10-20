Torna la Camminata fra gli olivi da Santa Maria Nuova al Sodo
Tradizionale appuntamento per celebrare la stagione della raccolta delle olive. Torna domenica 26 ottobre la “Camminata fra gli olivi”, appuntamento che si tiene in tutte le realtà che aderiscono alle “Città dell’Olio”. È la nuova edizione dell’iniziativa che riscuote sempre un bel successo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
Torna la camminata di sensibilizzazione sul tema della violenza di Genere organizzata dalla rete Antiviolenza Adda Martesana " V.I.O.L.A. " Dove?: Domenica 26 Ottobre 2025 dalle 9.30 a Pioltello, in Piazza dei Popoli (ma la camminata avverrà in contempo - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, torna 'Fitwalking for Ail', camminata solidale per i pazienti ematologici - X Vai su X
Torna la Camminata fra gli olivi da Santa Maria Nuova al Sodo - Iniziativa nell’ambito delle attività delle Città dell’Olio ... Come scrive arezzonotizie.it
Taggia, domenica 26 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi - Si rinnova anche quest’anno, domenica 26 ottobre 2025, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, giunta alla sua nona edizione. Si legge su rivieratime.news
Chiavari: torna “Camminata tra gli Olivi” con visite guidate e degustazioni - Domenica 26 ottobre torna a Chiavari l’appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio che ... Da msn.com